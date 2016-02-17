10 أخطاء تحول دواء طفلك إلى سم قاتل!

الدواء فيه سم قاتل، هذه مقولة شهيرة ترددت في أحد الأفلام العربية القديمة؛ حيث إن عدة أخطاء أو تصرفات معينة تحول الدواء الذي من المفروض أن يشفي أعز الناس إلى سم قاتل، ولذلك فالدكتور منتصر الفرا أخصائي طب الأطفال يقدم لك أهم الأخطاء، التي تقع فيها الأمهات بخصوص الدواء الموصوف لعلاج الطفل، والذي قد يودي بحياته كالتالي:

_تجنبي تغيير حجم الجرعة الموصى بها، أو خفضها إلى النصف. اتبعي الإرشادات أو استشيري الطبيب.



_استخدمي دائما أداة القياس المتوفرة مع كل شراب. تجنبي استخدام ملاعق الطبخ لقياس جرعات الدواء؛ لأن مقاسها غير ثابت.



_تذكري أن وزن طفلك أكثر أهمية من عمره لتحديد حجم الدواء الذي ينبغي تقديمه للطفل.



_تجنبي تقديم دواء لطفلك يستخدمه طفل آخر، حتى وإن كانت قناعتك بأن الأعراض المصاب بها هي نفسها أعراض مرض الطفل الآخر.



_تجنبي تقديم دواءين مختلفين بفعالية واحدة لطفلك. مثل تيلانول الأطفال مع دواء آخر مخصص لعلاج أمراض البرد يحتوي على الأسيتامينوبين. وبهذه الصورة يمكن القول بأنك تبالغين بإعطائه الجرعة.



_اقرئي وتتبعي كل التوجيهات على علبة أو عبوة الدواء خاصة تلك الأدوية التي تحتاج إلى الهز؛ لمزج الدواء جيداً قبل تقديمه إلى الطفل.



_لاحظي أن هز ورج الدواء ضروري أحياناً لمزج المكونات وإعطاء طفلك جرعات باستمرار تكون متجانسة.



_خزني الدواء دائماً في الحاوية الأصلية. والحقيقة أن ارتكاب الخطأ وارد إذا أفرغت الدواء في حاوية غير تلك التي كان يوجد فيها الدواء في الأصل، ويحمل اسمه الحقيقي. والمهم أن الحاوية الأصلية تحمل الإرشادات المهمة، واسم الطفل الذي يتناول الدواء؛ حتى لا يحدث لبس بين دواء طفل وآخر.



_تجنبي تقديم الأسبرين أو منتج يحتوي على الأسبرين لطفلك إذا كان عمره 12 شهراً، أو أقل لأنه يمكن أن يتسبب في إصابة الطفل بمتلازمة رأي وهو اضطراب يؤثر على دماغ وكبد الطفل.



_توخي الحذر عند تخزين الدواء أو الفيتامينات خاصة التي تحتوي على الحديد. ويشار إلى أن عمليات التخزين تلك مسؤولة عن 30 في المئة من وفيات الأطفال الناجمة عن التسمم بسبب تخزين الدواء.

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