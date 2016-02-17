رئيس إندونيسيا يدعو السيسي لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامى حول فلسطين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الدكتور نور حسن ويرايودا المبعوث الخاص لرئيس جمهورية إندونيسيا، ووزير الخارجية الأسبق، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية في بيان رسمي ، إن المبعوث الإندونيسى سلم الرئيس خطاباً من رئيس إندونيسيا تضمن الدعوة لحضور القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامى حول فلسطين والقدس الشريف التى تستضيفها جاكرتا يومى 6 و7 مارس 2016.

وأشاد المبعوث الإندونيسى بالدور الريادى الذى تقوم به مصر بصفتها الرئيس الحالى لمنظمة التعاون الإسلامى، فضلاً عن مواقفها المُقدرة فى دعم القضية الفلسطينية ومساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى. وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أعرب عن تقديره البالغ للدعوة الموجهة من الرئيس الإندونيسى واهتمامه باستضافة القمة، مؤكداً حرص مصر على ضمان مشاركة رفيعة المستوى فيها.