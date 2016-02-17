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مصرع ربة منزل أثناء تنفيذ أمر إزالة بالمنيا

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مصرع ربة منزل أثناء تنفيذ أمر إزالة بالمنيا مصرع ربة منزل أثناء تنفيذ أمر إزالة بالمنيا

أرشيفية

لقيت ربة منزل مصرعها بقرية نزلة فرج الله بمركز المنيا، أثناء تنفيذ حملة إزالة بالقرية.
> وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا، يفيد مصرع ثريا.ش، 37 سنة، ربة منزل، أثناء تنفيذ حملة إزالات بنزلة فرج الله.

وتبين أنه أثناء قيام حملة بتنفيذ قرار إزالة تعد على قطعة أرض زراعية عبارة عن سور لقطعة أرض به عددا من الماشية، اندفعت السيدة نحو السور أثناء إزالته وسقط عليها أحد الجدران ما أسفر عن وفاتها.

من جانب آخر، طالب عزت إبراهيم رئيس المركز المصرى لحقوق الإنسان بالمنيا بسرعة التحقيق في الواقعة، مشيرا إلى أن السيدة المتوفية من أسرة بسيطة وكان يجب التعامل مع الأمر بحرص شديد.

وناشد إبراهيم المحليات والحملات الأمنية المشرفة على عمليات الازالة بالحرص الشديد حفاظا على أرواح المواطنين وأبنائهم.

 

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