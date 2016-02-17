«المصريين الأحرار» ناعيًا «هيكل»: مصر فقدت قيمة وقامة وطنية

نعي المهندس محمد البيلي، الخبير الاقتصادي، وعضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، بمزيد من الحزن والأسي وفاة الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، الذى وافته المنيه صباح اليوم، متقدما بخالص العزاء لأسرة الفقيد.

وقال المهندس، محمد البيلي، في تصريحات صحفية له اليوم، إن مصر فقدت قيمه وقامة وطنية عظيمة،أثرت في الحياة المصرية فقربه من الرؤساء والملوك ساعده بشكل قوي في توثيق تلك الفترات، موضحا أن الفقيد ترك خلفه آلاف المحبين وتلاميذ تتلمذوا على يديه، وعشرات الكتب التى توثق تاريخ مصر الحديث.

وأضاف، أن “هيكل” يعد هرما من أهرامات مصر، لافتا إلي أنه رحل عن دنيانا ولكن يبقي مؤلفاته وتراثه بيننا