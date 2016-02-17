أخبار عاجلة

الأخبار - إحدى المصابات في حادث طنطا الإرهابي تحكي بالتفصيل لحظة التفجير الإرهابي الخسيس -
الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف عن تزايد أعداد وفيات حادث كنيسة مارجرجس فى المستشفى الجامعي -
الأخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين هذا العمل الإرهابي وإنه يخالف تعاليم الدين وكافة الأعراف والشرائع -
التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد -
الأخبار - وزير الأوقاف يدين بشدة إستهداف كنيسة مارجرجس بطنطا وهو إعتداء على الوطن كله -
الأخبار - وجه شيخ الأزهر وفد رفيع المستوى إلى مقر كنيسة مارجرجس للتضامن مع الأخوة المسيحيين -
الأخبار - اللواء /كمال عامر : التفجير الإرهابي هو إمتداد للحوادث الإرهابية التي تهدف إلى تدمير الوطن -
تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني -
الأهلي يُدين حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
الأخبار - اللجنة العامة لمجلس النواب تعقد إجتماعاً طارئاً بحد حادث طنطا الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«المصريين الأحرار» ناعيًا «هيكل»: مصر فقدت قيمة وقامة وطنية

Google+ Print
«المصريين الأحرار» ناعيًا «هيكل»: مصر فقدت قيمة وقامة وطنية «المصريين الأحرار» ناعيًا «هيكل»: مصر فقدت قيمة وقامة وطنية

محمد حسنين هيكل

نعي المهندس محمد البيلي، الخبير الاقتصادي، وعضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، بمزيد من الحزن والأسي  وفاة الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، الذى وافته المنيه صباح اليوم، متقدما بخالص العزاء لأسرة الفقيد.

وقال المهندس، محمد البيلي، في تصريحات صحفية له اليوم، إن فقدت قيمه وقامة وطنية عظيمة،أثرت في الحياة المصرية فقربه من الرؤساء والملوك ساعده بشكل قوي في توثيق تلك الفترات، موضحا أن الفقيد ترك خلفه آلاف المحبين وتلاميذ تتلمذوا على يديه، وعشرات الكتب التى توثق تاريخ مصر الحديث.

وأضاف، أن “هيكل” يعد هرما من أهرامات مصر، لافتا إلي أنه رحل عن دنيانا ولكن يبقي مؤلفاته وتراثه بيننا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب

الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب

«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري

«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري

إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب

إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب