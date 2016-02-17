وفاة أمين شرطة وأبنائه الثلاثة داخل شقتهم فى ظروف غامضة بسوهاج

شهدت مدينة إخميم منذ قليل، العثور على أمين شرطة من قوة مرور سوهاج وأبنائه الثلاثة جثث هامدة داخل شقتهم ببندر إخميم ولم تكشف التحريات حتى الآن أسباب الوفاة.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد بالعثور على أمين شرطة وأبناءه الثلاثة متوفين داخل شقتهم بدائرة مركز إخميم، وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى قادها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية والعميد منتصر عبد النعيم رئيس فرع الأمن العام والعميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث شرق والعقيد هشام فوزى وكيل فرع بحث الشرق، والرائد على الصغير رئيس مباحث المركز أن الجثامين الثلاثة تخص "جابر ص ا م" أمين شرطة من قوة إدارة مرور سوهاج وأبناؤه عبد الرحمن 15 سنة وعبد الله 11 سنة وزياد 10 سنوات، ووجدت الجثامين مسجاة داخل غرف نومهم وجارى فحص مداخل ومخارج الشقة لبيان عما إذا كان هناك أى أثار كسر بها والتحقق من وصلات الغاز والكهرباء لبيان وكشف غموض الواقعة.

جارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة.

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