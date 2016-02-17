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ضبط مورد لحوم يقدم رشوة لمسئولى الزراعة لطرح منتجات فاسدة بمنافذ الوزارة

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ضبط مورد لحوم يقدم رشوة لمسئولى الزراعة لطرح منتجات فاسدة بمنافذ الوزارة ضبط مورد لحوم يقدم رشوة لمسئولى الزراعة لطرح منتجات فاسدة بمنافذ الوزارة
قال المهندس أسامة رسمى مدير عام التسويق بقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إنه تم القبض على أحد موردى اللحوم، اليوم الأربعاء، من قبل الأجهزة الرقابية متلبس بإعطاء رشوة، وذلك بعد عرضه طرح لحوم مجهولة المصدر، وغير معروفة الهوية ومنتهية الصلاحية على المواطنين من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة الزراعة مقابل 5 آلاف جنيه رشوة شهريا.

وأكد مدير التسويق فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الوقعة ترجع إلى تقدم أحد موردى اللحوم، بطلب إلى مسئولى قطاع الإنتاج بتسويق منتجات مجهولة المصدر وغير معروف الهوية، وطرحها بمنافذ وزارة الزراعة وتحمل استيكرات وبيانات الوزارة مقابل دفع 5 آلاف جنيه لمدير التسويق شهريا، وتصل إلى 20 ألف جنيه و2000 جنيه لمدير المنافذ، وعلى الفور تم إخطار الدكتور عبد الكريم زيادة رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، الذى قام على الفور بإبلاغ الأجهزة الرقابية والتنسيق معهم على أن يتم القبض عليه متلبسا بإعطاء الرشوة.

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مصر 365