محمد بن زايد يستقبل وزير الخارجية القطري

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم في قصر الشاطئ الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الذي يزور البلاد حاليا.

و رحب سموه بوزير الخارجية القطري وبحث معه تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين ومسيرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

و جرى خلال اللقاء أيضا بحث آخر المستجدات والتطورات الراهنة اقليميا ودوليا ومستوى التنسيق والتشاور في القضايا المحورية التي تشهدها المنطقة إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق لوزير الخارجية القطري.