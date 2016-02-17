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بالصور..رأس الخيمة تتوشح البياض

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أكتست جبال المناطق الجنوبية في رأس الخيمة اليوم باللون الأبيض نتيجة تساقط البرد بكثافة، ما شجع الأهالي وأطفالهم على الخروج بأعداد كبيرة إلى المناطق البرية للاستمتاع بهذه الأجواء الجميلة رغم تدني درجات الحرارة، فيما استقبلت قمة جبل جيس أفواجاً كبيرة من السياح والأهالي الذين حرصوا على الصعود إلى قمة الجبل للاستمتاع بالأجواء وجريان الاودية.

وشهدت مناطق الإمارة هطول أمطار غزيرة مصحوبة برعود قوية ورياح باردة سادت الأجواء، أدت لانخفاض درجات الحرارة، ومازالت السحب والغيوم تغطي سماء الإمارة ما ينذر بسقوط مزيد من الامطار.

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