المؤبد لعاطل وطالب ومحامى لقتلهم شابا بدافع الثأر

قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار جنيدى الوكيل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف إسماعيل، ومحمد حمدى، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى وشعبان عجمى، وأمانة سر وائل عبدالحميد عبد المطلب مساء اليوم، بالسجن المؤبد حضوريا على عاطل وطالب، وغيابيا على محام هارب، لإدانتهم بتهمة القتل العمد، للمجنى عليه (أحمد.ى. م)، فى العقد الثالث من عمره، أخذا بالثأر لمقتل والد أحد المتهمين الثلاثة، حيث ذبحوه وألقوا جثته على ضفاف بحيرة قارون.

وتعود وقائع القضية رقم 15598 لسنة 2010 جنايات أبشواى بمحافظة الفيوم، إلى 25/7/2010، عندما تلقى النقيب أحمد حبيب، رئيس مباحث مركز يوسف الصديق، بورود بلاغ من الأهالى، بالعثور على جثة المجنى عليه (أحمد ى م)، مذبوحا، وملقى على ضفاف بحيرة قارون، وأنه تم إلقاؤها من سيارة ملاكى، وفرت هاربة.

وانتقل رئيس المباحث إلى مكان البلاغ، حيث وجد جثة المجنى عليه، ملقاة على الأرض، وبها جرح ذبحى أعلى الرقبة، وإصابات طعنية فى أنحاء الجسم، وبجواره طبنجة بها خزنة، وبداخلها طلقة، وأنه خلال وجوده بالمكان حضر إليه المتهمان (علاء م ع)، و(سامح م ع )، معترفين بارتكابهما الواقعة، أخذا بالثأر لمقتل والدهما وأقرا أنهما أبصرا المجنى عليه خلال استقلاله لإحدى السيارات الأجرة، ولاحقوه، واستوقفوا السيارة عنوة مشهرين سلاح أبيض فى وجه المجنى عليه.

كما اعترفا فى التحقيقات، بأنهما أنزلا المجنى عليه من السيارة، وتعديا عليه بسلاح أبيض بحوزة كل منهما "مطواة"، وأنه حاول مقاومتهما بسلاح نارى "طبنجة"، وأطلق عيارا نارى، أصاب به المتهم (سامح م)، ولكن المتهمين أحكما السيطرة عليه، وتناوبا الاعتداء عليه بالسلاح الأبيض حتى فارق الحياة، ونقلا الجثة فى سيارتهما الملاكى، التى كان يقودها المتهم الثالث، إلى محل إقامتهم بقرية شكشوك، للتباهى بأخذهما بالثأر، وأرشدا عن مكان السلاح المستخدم فى الجريمة.

وأكدت تحريات المباحث أقوالهما، وأن المتهم الثالث المحام، كان يقود سيارتهما الملاكي، وأفسح لهما الطريق لتنفيذ جريمتهم، خلال الواقعة، حيث أشهروا السلاح فى وجه ركاب السيارة الأجرة التى كان يستقلها المجنى عليه، لمنعهم من التدخل، وتعدوا على المجنى عليه حتى فارق الحياة.

ألقت المباحث القبض على المتهمين (سامح م ع -30 سنة) دبلوم تجارة، و(علاء م ع-22 سنة)، طالب، فيما هرب المتهم الثالث المحامى، وأحيلوا إلى محكمة جنايات الفيوم، والتى أصدرت حكمها المتقدم.