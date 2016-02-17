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سعد الحريرى يؤكد دعمه لترشح سليمان فرنجية لرئاسة لبنان

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سعد الحريرى يؤكد دعمه لترشح سليمان فرنجية لرئاسة لبنان سعد الحريرى يؤكد دعمه لترشح سليمان فرنجية لرئاسة لبنان
استقبل رئيس تيار المستقبل اللبنانى، سعد الحريرى، ظهر اليوم الأربعاء، فى بيت الوسط رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، وأقام على شرفه مأدبة غداء حضرها وزير الداخلية نهاد المشنوق، النائب السابق غطاس خورى، الوزير السابق يوسف سعادة ونادر الحريرى.

وجدد سعد الحريرى تأكيده أمام الصحفيين التزامه بترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية اللبنانية.

فيما أعرب النائب سليمان فرنجية عن شكره لتأييد الحريرى لترشحه لرئاسة الجمهورية، وتأكيده هذا الدعم، مشيرا إلى أنه بحث العديد من الأمور وعلى رأسها المعيشية والبيئية والحياتية للمواطن اللبنانى،

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