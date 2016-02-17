تقرير في الجول - الأهلي والزمالك مع ريال مدريد وبرشلونة ضمن ' المعمرين ' في الدوري

أن تفوز بلقب دوري بلادك فهذا أمر رائع في حق النادي، وإن تبقى ممثلا دائما في دوري الدرجة الأولى لبلادك دون أن تذوق الهبوط فهذا لا يقل روعة عنه.

في مصر يعتبر الأهلي والزمالك هما الناديان الأكبر وأصحاب النصيب الأعظم من الشعبية والبطولات، ليس هذا فقط ولكن هما فقط من لم يسبق لهما الهبوط لدوري الدرجة الأدنى من قبل وشاركا في كل نسخ المسابقة منذ تأسيسها، ومن بعدهما يأتي المصري والذي غاب عن نسختين فقط كانا بسبب هبوطه عام 1957 بفعل العدوان الثلاثي على بورسعيد.

وفي هذا التقرير، يرصد لكم FilGoal.com الأندية التي لم يسبق لها الهبوط أبدا حول العالم.

الدوري الآيرلندي الشمالي

في الدوري الآيرلندي الشمالي، لم يسبق لأندية كليفتونفيل، جلينتوران وليندفيلد الهبوط على مدار تاريخهم طوال 125 عاما من بطولة الدوري.

الدوري الإسكتلندي

تعتبر مباراة رينجرز وسيلتيك في الدوري الاسكتلندي أحد أقوى المباريات حول العالم، وكانت أيضا تجمع فريقين لم يسبق لهما الهبوط أبدا.

هذا الرقم ظل صامدا حتى عام 2012 حين أعلن نادي رينجرز إفلاسه، وهبط للدرجة الرابعة، ليبقى سيلتك وحيدا في الدوري الاسكتلندي ممن لم يسبق لهم الغياب عن أي مسابقة.

الدوري البرتغالي

بنفيكا، بورتو وسبورتنج لشبونة.. تلك هي أندية البرتغال الكبرى، وهم أيضا من شاركوا في كل نسخ البطولة ولم يتغيبوا عن أي نسخة منذ عام 1938.

الدوري الإنجليزي

في الدوري الإنجليزي نادي واحد فقط لم يهبط هو أرسنال والذي صعد لأول مرة في 1913، لكنه لم يكن متواجدا منذ بداية المسابقة، وبالتالي فلا يوجد أي ناد شارك في كل المسابقات.

الدوري الدنماركي

ناديي آلبورج وبروندوبي هما الأعرق في الدنمارك، وهما فقط من شاركا في كل نسخ بطولة الدوري المحلي منذ تأسيسه في عام 1991.

الدوري الإكوادوري

يعتبر الدوري الإكوادوري بين الدوريات العريقة في أمريكا الجنوبية، ومنذ تأسيس المسابقة في عام 1957، نجح فريق واحد في المشاركة بكل المسابقات هو نادي برشلونة الإكوادوري.

الدوري الهولندي

يحتفل الدوري الهولندي هذا الموسم بالذكرى الـ 60 لتأسيسه في عام 1960.

وفي هولندا يبقى الثلاثي آياكس أمستردام، بي أس في أيندهوفين وفينورد هم الأكثر تتويجا، وهم أيضا فقط من شاركوا في جميع نسخ المسابقة.

الدوري الأوروجواني

خارج أوروبا لا تقل الإثارة، وفي الدوري الأوروجواني لم يسبق لفريق بينارول الغياب أبدا طيلة 115 عاما.

الدوري الباراجواني

في باراجواي ناديي كلوب جواراني وأوليمبيا حضرا كل بطولات الدوري الباراجواني.

الدوري التشيلي

يعتبر فريق كولو كولو هو النادي الوحيد في الدوري التشيلي الذي لم يسبق له الغياب عن أي نسخة من المسابقة منذ تأسيسها في عام 1933.

الدوري الكولومبي

انطلق الدوري الكولومبي عام 1948، ومنذ ذلك الحين، لم تغب أندية أتليتكو ناسيونال، إندبيندينتي ومليونيريز عن المسابقة.

الدوري الأرميني

نادي واحد فقط في الدوري الأرميني لم يسبق له الهبوط منذ بداية الدوري الحديثة عام 1992.

شيراك هو ذاك النادي، وهو أيضا الذي توج باللقب في 4 مناسبات من قبل.

الدوري النمساوي

في النمسا يعد نادي أوشتريا فيينا هو الأشهر في البلاد.

أوشتريا فيينا لم يغب أبدا عن أي بطولة من الدوري الذي تأسس في سنة 1974، لكنه يشترك مع ناديي رابيد فيينا وشتورم جراز في هذا الإنجاز.

الدوري المقدوني

تأسس الدوري المقدوني في عام 1992، ومنذ ذلك الحين حافظ نادي واحد على سجله بالاشتراك في كل المسابقات، هو نادي فاردار.

الدوري الأذربيجاني

ناديي كارباج ونيفتيشي فقط بين أندية أذربيجان، هما من شاركا في كل نسخ البطولة منذ نشأتها في عام 1992.

الدوري المكسيكي

ناديي شيفاز جوادلاخارا وكلوب أمريكا هما الأشهر في الدوري المكسيكي، وهما أيضا فقط من شاركوا في كل النسخ السابقة منذ عام 1943.

الدوري البيلاروسي

ربما الدوري البيلاروسي أحد أكثر الدوريات الذين احتفظوا بأندية شاركت في جميع نسخ مسابقاته إلى الأن، 4 أندية هم دينامو بريست، دينامو مينسك، نيمي جرودونو وشاخيتور سوليجورسكشاركوا في جميع نسخ المسابقة.

الدوري المولدوفي

نادي زيمبرو شيسيناو فقط بين الأندية المولدوفية هو الذي لم يسبق له الغياب عن أي نسخة منذ عام 1992.

الدوري البوسني

يحتفظ الدوري البوسني بخمس أندية ممن أسسوا المسابقة لم يهبطوا للدرجة الأدنى حتى الآن منذ عام 2000.

تلك الأندية هي سيليك زينيكا، ساراجيفو، سيروكي بريجيج، ساراجيفيكو وزرينجيسكو موستار.

الدوري الكرواتي

4 أندية من الدوري الكرواتي لم يغيبوا عن المسابقة أبدأ منذ تأسيسها في عام 1992. تلك الأندية هي دينامو زغرب، هادجوك سبيلت، أوسجيك وريجيكا.

الدوري القبرصي

ربما أن نادي أوقيانوسيا هو الأشهر حاليا في قبرص، لكن نادي أبويل فقط هو من لم يسبق له الغياب منذ بداية الدوري عام 1934.

الدوري التشيكي

الدوري التشيكي حديث التأسيس بفعل الانفصال عن الاتحاد السوفييتي، ومنذ بداية المسابقة في عام 1993، لم تغب أندية سبارتا براج، سلافيا براج وسلوفان ليبيريتش عن المسابقة قط.

الدوري الإستوني

ناديي فلورا ونارفا ترانز لم يسبق لهما الهبوط منذ تأسيس الدوري الإستوني في عام 1992.

الدوري السلوفيني

تأسس الدوري السلوفيني في عام 1991، ومنذ ذلك الحين لم تغب أندية ماريبور، جوريكا وسيلجي عن البطولة أبدا.

الدوري الجورجي

تأسس الدوري الجورجي عام 1990. ومنذ ذلك الحين لم يغب نادي دينامو تبيلسي عن المسابقة.

الدوري الإسباني

برشلونة وريال مدريد بالطبع لم يغيبا أبدا عن الدوري الإسباني، لكنهما لا ينفردان بهذا الرقم وحدهما.

نادي أتليتك بلباو أيضا لم يسبق له الهبوط أبدا طوال تاريخه.

الدوري الألماني

هل تظنون أن بايرن ميونيخ هو النادي الذي لم يغب عن البطولة مطلقا؟ لا، فنادي هامبورج فقط بين أندية الدوري الألماني من شارك في كل نسخ المسابقة.

وقد كان هامبورج على مشارف الهبوط أكثر من مرة مؤخرا، لكنه تفادى ذلك في النهاية.

الدوري الطاجكستاني

دولة طاجكستان الأسيوية أسست دوريها في عام 1992، ومنذ ذلك الحين لم تغب أندية تسيسكا دوشانبي، تيرسونوزدا وكورغونتيبا عن المشاركة.

الدوري الهندوراسي

لم تغب أندية ماراثون، موتوجوا، ديبورتيفو أوليمبيا، ريال إسبانيا وفيدا عن الدوري الهندوراسي أبدا منذ عام 1965.

الدوري التركي

هم الأندية الأقوى والأكثر جماهيرية في تركيا، وهم أيضا من يشتركون في رقم المشاركة بكل نسخ مسابقة الدوري التركي.

تلك الأندية هي فناربتشة، جالاتاسراي وبشيكتاش.

الدوري الآيرلندي

نادي واحد فقط في آيرلندا لم يسبق له الهبوط، هو نادي بوهيميان الذي يلعب في الدوري منذ عام 1921.

الدوري التركمنستاني

ناديي بلقان وميرو فقط في تركمنستان هما من يلعبان في الدوري الممتاز منذ تأسيسه في عام 1992.

الدوري الأوكراني

شاختار، دينيبرو بتروفيسكي ودينامو كييف، تلك هي الأندية الثلاثة التي لم تغب عن الدوري الأوكراني منذ تأسيسه في 1992.

الدوري الإيفواري

في كوتديفوار يوجد ناديان هما فقط من لم يغيبا أبدا عن بطولة الدوري المحلي.

هذان الناديان هما أفريكا سبورت وأسيك ميموزا.

الدوري الأوزبكستاني

الدوري الأوزبكستاني أحد تلك الدوريات حديثة العهد أيضا، ومنذ تأسيسه في عام 1992، لم تغب أندية نامانجان، نيفتشي وباختاكور عن البطولة أبدا.

الدوري الكازاخستاني

دوري أخر تأسس في 1992، ومنذ ذلك الحين لم يغب ناديي بافلودار وشاختار كاراجندي عن البطولة أبدا.

الدوري الويلزي

أخيرا الدوري الويلزي، وفي هذا الدوري لم تغب أندية أبيرستويث، بانجور سيتي ونيوتن عن البطولة منذ تشأته في عام 1992.