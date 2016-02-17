لمقاومة الصداع.. اشرب ميه وقلل النظر لشاشة الكمبيوتر والتليفزيون

النظر لشاشات الكمبيوتر لفترة طويلة من أسباب الإصابة بالصداع

الصداع من المشاكل الصحية التى تعيق الحياة اليومية، نتيجة تأثيره على التركيز والرؤية فى بعض الأحيان، وتوصل الباحثون إلى عادات وممارسات حياتية يومية تؤدى للإصابة به.

كشف الموقع النيوزيلندى "stuff"، عن أفعال تسبب الصداع، فالتحديق فى شاشات الكمبيوتر أو التليفزيون أكثر من ساعتين متتاليتين، قد يسبب الإصابة بـ"متلازمة رؤيا الكمبيوتر"، التى تصيب ما بين 64% و90% من القائمين بالعمل المكتبى، ومن أعراضه وآثاره الجانبية الصداع.

الراحة تقلل الضرر على العينين:

وأكد التقرير، أن تقليل الضرر على العينين، يكون باتخاذ فترات راحة منتظمة واستخدام القطرات المرطبة.

النوم على مخدة غير مناسبة يؤدى للإصابة بالصداع:

وأشار التقرير إلى أن النوم على مخدة غير مناسبة أو حمل حقيبة أثقل عن اللازم على الكتف، من الأشياء التى تحدث تشنج وضعف بالعظام والعضلات، وتعد من الأسباب الأكثر شيوعًا للصداع.

قلة شرب الماء يعرضك للصداع:

ويعد الجفاف من مسببات الصداع بشكل مفاجئ وعادة ما يصاحب الصداع الناجم عن جفاف الجسم وقلة المياه داخلة أعراض منها جفاف الفم والتعب والغثيان.