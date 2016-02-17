ضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب بشرم الشيخ

ألقت مباحث الآداب بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، القبض على شبكة "سمكة" لممارسة الدعارة بمدينة شرم الشيخ.

كوّنت سمكة شبكة للممارسة الرذيلة بموافقة زوجها، مقابل 300 جنيه فى الساعة، ووذلك بعد أن تعرفت على اثنتين من الساقطات، واتفقن فيما بينهن على تكوين شبكة لممارسة الدعارة، واتفقت "سمكة" زعيمة الشبكة مع حارس عقار على استقطاب الرجال راغبى المتعة المحرمة مقابل مبلغ مالى يتقضاه على كل رأس، وذاع صيت الشبكة خصوصا فى منطقة الهضبة، وأصبح اسم "سمكة" يتردد على ألسنة راغبى المتعة ورواد المقاهى والسائحين.

وصلت معلومات إلى العقيد أحمد نبيل رئيس مباحث الآداب تفيد قيام سمكة بإدارة شبكة لممارسة الآداب وتتخذ فيلا رجل أعمال مشهور مسرحًا لها، بالاتفاق مع البواب، دون علم صاحبها، وبصحبتها اثنتان من الساقطات، كونا فيما بينهن شبكة لممارسة الرذيلة بمبلغ 300 جنيه مقابل 100 للبواب، وأخطر العميد أحمد نبيل رئيس مباحث الآداب بجنوب سيناء، العميد أحمد فاروق القرن مدير المباحث الجنائية، فأخطر بدوره اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء وأمر بسرعة ضبط أفراد الشبكة.

وتمكن العقيد أحمد نبيل رئيس مباحث الآداب بجنوب سيناء والرائد خالد شلبى معاون مباحث آداب من مداهمة الفيلا وتم ضبط "أ.ن.أ" 30 عاما، وشهرتها سمكة، و"م.ع.ق"20 عاما، "أ.ن.ع"24 عاما، أثناء ممارستهن الرذيلة مع البواب، ويدعى "ش.س.س"27 عاما، مقيم بأسيوط، و"أ.أ.أ" مقيم بالشرقية، ويعمل بأحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ، وبمواجهتهن اعترفن بممارسة الرذيلة مقابل 300 جنيه فى الساعة، واقتسام المبلغ بعد نهاية اليوم مع زعيمة الشبكة.

تم تحريرمحضر بالواقعة وبعرض المتهمين الخمسة على إسلام عيد وكيل نيابة شرم الشيخ، وبإشراف عمرشاهين رئيس نيابة شرم الشيخ، قررحبس المتهمين الخمسة 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد.



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