أخبار عاجلة

الأخبار - إحدى المصابات في حادث طنطا الإرهابي تحكي بالتفصيل لحظة التفجير الإرهابي الخسيس -
الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف عن تزايد أعداد وفيات حادث كنيسة مارجرجس فى المستشفى الجامعي -
الأخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين هذا العمل الإرهابي وإنه يخالف تعاليم الدين وكافة الأعراف والشرائع -
التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد -
الأخبار - وزير الأوقاف يدين بشدة إستهداف كنيسة مارجرجس بطنطا وهو إعتداء على الوطن كله -
الأخبار - وجه شيخ الأزهر وفد رفيع المستوى إلى مقر كنيسة مارجرجس للتضامن مع الأخوة المسيحيين -
الأخبار - اللواء /كمال عامر : التفجير الإرهابي هو إمتداد للحوادث الإرهابية التي تهدف إلى تدمير الوطن -
تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني -
الأهلي يُدين حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
الأخبار - اللجنة العامة لمجلس النواب تعقد إجتماعاً طارئاً بحد حادث طنطا الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع شاب وإصابة شقيقه فى حادث تصادم جرار زراعى بموتوسيكل بالمحلة

Google+ Print
مصرع شاب وإصابة شقيقه فى حادث تصادم جرار زراعى بموتوسيكل بالمحلة مصرع شاب وإصابة شقيقه فى حادث تصادم جرار زراعى بموتوسيكل بالمحلة
لقى شاب مصرعه، وأصيب شقيقه أثر اصطدام جرار زراعى بموتوسيكل يستقلانه على طريق فرعى بقرية بشبيش التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد طارق داود مأمور مركز المحلة، بوقوع حادث تصادم جرار زراعى قيادة "عابدين.م.ع" بموتوسيكل بطريق فرعى فى نطاق قرية بشبيش دائرة المركز، وأسفر الحادث عن مصرع قائد الموتسيكل "عبد المولى.ع.م"، وإصابة شقيقه بجروح وإصابات متفرقة، ورفضت أسرة المتوفى نقله للمستشفى، وقاموا بنقل الجثة لمنزله، وتم تحرير محضر عن الواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365