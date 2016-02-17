مصرع شاب وإصابة شقيقه فى حادث تصادم جرار زراعى بموتوسيكل بالمحلة

لقى شاب مصرعه، وأصيب شقيقه أثر اصطدام جرار زراعى بموتوسيكل يستقلانه على طريق فرعى بقرية بشبيش التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد طارق داود مأمور مركز المحلة، بوقوع حادث تصادم جرار زراعى قيادة "عابدين.م.ع" بموتوسيكل بطريق فرعى فى نطاق قرية بشبيش دائرة المركز، وأسفر الحادث عن مصرع قائد الموتسيكل "عبد المولى.ع.م"، وإصابة شقيقه بجروح وإصابات متفرقة، ورفضت أسرة المتوفى نقله للمستشفى، وقاموا بنقل الجثة لمنزله، وتم تحرير محضر عن الواقعة.