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تخريج دفعة من ضباط الإرشاد وتجهيزهم لمبنى الركاب «2» بالمطار

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تخريج دفعة من ضباط الإرشاد وتجهيزهم لمبنى الركاب «2» بالمطار تخريج دفعة من ضباط الإرشاد وتجهيزهم لمبنى الركاب «2» بالمطار

اختارت شركة ميناء القاهرة الجوي، ١٢ ضابطا للارشاد من شباب الشركة الأكفاء للعمل بمبني الركاب رقم “٢” بعد اجتيازهم الاختبارات التأهيلية للدورة وتجهيزهم لبدء التشغيل المبني 2 .

 وقال المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة، إنه لابد من تجهيز العنصر البشري لتشغيل المبنى، وذلك من خلال تشكيل لجنة وضعت خطة مدروسة للتشغيل .

وأضاف، أنه تم إرسالهم إلى الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وتدريبهم واجتيازهم الدورة الاساسية ( Basic ) لضباط الارشاد، وذلك لرفع كفاتهم وتطويرهم مما يخدم العمل بالشركة وتشغيل مبنى الركاب الجديد وقد اجتازوها بنجاح .

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار الاستعدادات للتشغيل التجريبي لمبنى الركاب رقم ( 2 ) في أول ابريل القادم، وذلك بعد تطويره ومضاعفة المساحة للمبنى ورفع الطاقة الاستيعابية للمبنى 3.5 مليون راكب سنويا إلى 7.5 مليون راكب في السنة، ليرفع الطاقة الاستيعابية الكلية لمطار القاهرة مما يزيد عن 30 مليون راكب سنويا بقيمة استثمارية 4,3 مليار جنيه .

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