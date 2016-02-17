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أخبار اليمن اليوم.. طائرات التحالف العربى تجدد قصفها لمواقع الحوثيين

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أخبار اليمن اليوم.. طائرات التحالف العربى تجدد قصفها لمواقع الحوثيين أخبار اليمن اليوم.. طائرات التحالف العربى تجدد قصفها لمواقع الحوثيين
ركزت أخبار اليمن اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار اليمن اليوم جددت طائرات دول التحالف العربى قصف مواقع مليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة صنعاء بعد توقف دام يومين.

وتركز القصف على ضواحى العاصمة خاصة مديرية نهم فى الشمال الشرقى التى تشهد معارك عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة والمليشيات منذ فترة.

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت الليلة الماضية معسكر جبل النهدين ومحيط دار الرئاسة فى مديرية السبعين جنوبى العاصمة 3 مرات وسمع دوى انفجارات متتالية بعد القصف، كما قصفت قبل فجر اليوم منطقة نقيل عصر ومنطقة نقيل بن جيلان بمديرية "نهم"، واستمرت الطائرات فى التحليق بسماء العاصمة حتى صباح اليوم.

كانت الطائرات قد استهدفت أمس منطقة وادى التخراف بمديرية سنحان جنوب العاصمة مسقط رأس الرئيس السابق ومواقع فى مناطق الحنشات وسوق مسورة بنهم ومديرية الحيمة الداخلية غرب العاصمة مستهدفة مخازن للذخيرة ودوت أصوات انفجارات قوية بسبب القصف.

ومن ضمن أخبار اليمن اليوم، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن العديد من المستشفيات فى اليمن اضطرت إلى إغلاق وحدات العناية المركزة بها بسبب نقص الوقود والأدوية والكوادر الصحية كما أن العديد من المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة كانوا يواجهون صعوبة فى الوصول إلى المراكز الطبية وغسيل الكلى الأساسية.

وأوضحت فضيلة الشايب المتحدثة باسم المنظمة أنه وبعد أشهر من منع الوصول إلى مدينة تعز نجحت منظمة الصحة العالمية فى توصيل أكثر من عشرين طنا من الأدوية المنقذة للحياة والمستلزمات الصحية لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا.

وقالت فى تصريح أورده مركز أنباء الأمم المتحدة، إنه سيتم توزيع أربعين طنا إضافية من الأدوية خلال الأسابيع المقبلة فى المناطق الأكثر احتياجا للأدوية، وأعلنت الأمم المتحدة عزمها إطلاق مناشدة دولية لتوفير 1.8 مليار دولار أمريكى لتقديم مساعدات إنسانية إلى ملايين الأشخاص فى اليمن هذا العام.

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