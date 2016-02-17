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الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تنعى "هيكل": فقدنا شخصية موسوعية

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الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تنعى "هيكل": فقدنا شخصية موسوعية الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تنعى "هيكل": فقدنا شخصية موسوعية
نعى الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، الكاتب والصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، الذى وافته المنية اليوم الأربعاء.

وقال حواتمة فى تصريح صحفى: باسمى واسم الجبهة الديمقراطية، والشعب الفلسطينى..أنعى ببالغ الحزن والأسى رحيل الكاتب والصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، الاسم الكبير فى تاريخ العرب المعاصر، برحيله تفقد الشقيقة شخصية موسوعية تتسم بالتحليل الموضوعى والجرأة والعمق والموهبة الوطنية.. لقد تجاوزت قيمة هيكل العالم العربى، مبدعًا وسياسيًا بارعًا ومخضرمًا.

وأضاف: "ساهم هيكل فى صياغة وصناعة السياسة فى مصر، منذ عهد جمال عبد الناصر، الذى كان صديقًا له، فأثراه بالمعلومات والوثائق.. فى مرحلة عربية ناهضة وعاصفة.. تدرّج فى مناصبه من رئيس تحرير "الأهرام" فى عام 1957 ولمدة 17 عامًا، مشتهرًا بمقالته الأسبوعية بعنوان: "بصراحة"، ثم وزيرا للإعلام عام 1970، وأصدر عشرات المؤلفات منها "خريف الغضب"، وعدة مؤلفات فى تاريخ الصراع العربى – الإسرائيلى.

وأكد حواتمة، أن هيكل أثرى الحياة الفكرية العربية، وترك إرثًا هامًا وكبيرًا من المؤلفات، هى من الأعمال والمراجع التاريخية الخالدة، التى تدفعنا لنؤكد أن هذا الرحيل هو بالجسد فقط.

وختم بالقول: "عزاؤنا الحار لمصر، وللشعب المصرى الشقيق، ولأهل الإعلام والفكر والسياسة والدولة فى مصر الشقيقة، ولأسرة الفقيد، ولكل من حمل سلاح الكلمة والحقيقة والتنوير فى عالمنا المعاصر".
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