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الجبهة الشعبية الفلسطينية تنعى وفاة "هيكل"

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الجبهة الشعبية الفلسطينية تنعى وفاة "هيكل" الجبهة الشعبية الفلسطينية تنعى وفاة "هيكل"
نعت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل الذى وافته المنية اليوم. مشيرة إلى أن الأمة العربية فقدت برحيله أحد رجالاتها الأبرز فى السياسة والإعلام الذى دافع عن مصالحها العليا حتى آخر رمق من حياته.

وقالت الجيهة الشعبية (يسار فلسطيني) - فى بيان صحفى اليوم الأربعاء - "إن الشعب الفلسطينى الذى يشعر بجسامة الخسارة فى رحيل الكاتب الكبير، لا ينسى له مواقفه ودوره الريادى فى التعريف بالقضية الوطنية الفلسطينية، والعمل على حشد التأييد لحقوقه الوطنية والدفاع عنها فى مختلف المحافل الدولية، وفى مساعدته المبكرة بنسج العلاقات وتوسيع الاعتراف بالثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وفى استمرار الربط بين القضية الفلسطينية وبعدها القومى من خلال وعيه لحقيقة المشروع الصهيونى وكيانه فى فلسطين باعتباره مشروعا استعماريا استيطانيا يستهدف الأمة العربية بحاضرها ومستقبلها".

وأضاف البيان "إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التى ربطتها مع الراحل هيكل أفضل العلاقات والاحترام والانتماء القومى، تتقدم من عائلته الكريمة ومن أصدقائه ومن الشعب المصرى الشقيق والشعوب العربية بخالص التعازى، وهى على ثقة بأن التراث الذى تركه الراحل لن يذهب سدى".
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