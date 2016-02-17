أخبار عاجلة

الأخبار - إحدى المصابات في حادث طنطا الإرهابي تحكي بالتفصيل لحظة التفجير الإرهابي الخسيس -
الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف عن تزايد أعداد وفيات حادث كنيسة مارجرجس فى المستشفى الجامعي -
الأخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين هذا العمل الإرهابي وإنه يخالف تعاليم الدين وكافة الأعراف والشرائع -
التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد -
الأخبار - وزير الأوقاف يدين بشدة إستهداف كنيسة مارجرجس بطنطا وهو إعتداء على الوطن كله -
الأخبار - وجه شيخ الأزهر وفد رفيع المستوى إلى مقر كنيسة مارجرجس للتضامن مع الأخوة المسيحيين -
الأخبار - اللواء /كمال عامر : التفجير الإرهابي هو إمتداد للحوادث الإرهابية التي تهدف إلى تدمير الوطن -
تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني -
الأهلي يُدين حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
الأخبار - اللجنة العامة لمجلس النواب تعقد إجتماعاً طارئاً بحد حادث طنطا الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار فلسطين اليوم.. إصابة فلسطينيين فى مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة

Google+ Print
أخبار فلسطين اليوم.. إصابة فلسطينيين فى مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة أخبار فلسطين اليوم.. إصابة فلسطينيين فى مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة
ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، أفادت مصادر طبية بمجمع فلسطين الطبى بوقوع إصابات بين عدد من الشباب وقوات الاحتلال بالقرب من مستوطنة بيت آيل المقامة على أراضى مدينة البيرة على الأطراف القريبة من رام الله وسط الضفة المحتلة.

وأشارت المصادر، إلى أن الإصابات ناتجة عن مواجهات اندلعت الليلة بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اعتصام نظمه عشرات الشبان على دوار المنارة وسط رام الله اسنادًا للأسير الصحفى المضرب عن الطعام منذ 84 يومًا محمد القيق.

وتحول الاعتصام إلى مسيرة جابت شوارع رام الله، وتوجهت نحو مستوطنة بيت آيل وأشعل الشباب الإطارات واشتبكوا مع قوات الاحتلال، فيما أطلقت الأخيرة قنابل الغاز المسيل للدموع بغزارة نحو الشبان، كما أطلقوا الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط.

ومن أخبار فلسطين اليوم، يستضيف الجزائرى تحت 23 سنة، اليوم الأربعاء، نظيره الفلسطينى بملعب 5 يوليو الأولمبى، فى إطار استعدادات المنتخبين على التوالى، لدورة الألعاب الأولمبية 2016 والتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسى العالم وآسيا.

ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن المباراة ستشهد لحظات تاريخية، تتضمن صورًا جميلة مزينة بألوان رايات الجزائر وفلسطين سترسم لتبقى راسخة فى أذهان الكبار والصغار، فى فصل جديد من فصول تاريخ الكرة الجزائرية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه هى المرة الأولى التى سيواجه فيها منتخب الخضر الأولمبى نظيره "الفدائى"، وأن المباراة ستكون لها أبعاد سياسية أكثر منها رياضية، وذلك نصرة للقضية الفلسطينية. وذكرت أن الحضور إلى المدرجات سيكون بالمجان، أمام مشجعى المنتخبين من جزائريين وفلسطينيين، بقرار من رئيس الاتحاد الجزائرى لكرة القدم محمد روراوة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات