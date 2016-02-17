أخبار فلسطين اليوم.. إصابة فلسطينيين فى مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، أفادت مصادر طبية بمجمع فلسطين الطبى بوقوع إصابات بين عدد من الشباب وقوات الاحتلال بالقرب من مستوطنة بيت آيل المقامة على أراضى مدينة البيرة على الأطراف القريبة من رام الله وسط الضفة المحتلة.

وأشارت المصادر، إلى أن الإصابات ناتجة عن مواجهات اندلعت الليلة بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اعتصام نظمه عشرات الشبان على دوار المنارة وسط رام الله اسنادًا للأسير الصحفى المضرب عن الطعام منذ 84 يومًا محمد القيق.

وتحول الاعتصام إلى مسيرة جابت شوارع رام الله، وتوجهت نحو مستوطنة بيت آيل وأشعل الشباب الإطارات واشتبكوا مع قوات الاحتلال، فيما أطلقت الأخيرة قنابل الغاز المسيل للدموع بغزارة نحو الشبان، كما أطلقوا الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط.

ومن أخبار فلسطين اليوم، يستضيف المنتخب الجزائرى تحت 23 سنة، اليوم الأربعاء، نظيره الفلسطينى بملعب 5 يوليو الأولمبى، فى إطار استعدادات المنتخبين على التوالى، لدورة الألعاب الأولمبية 2016 والتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسى العالم وآسيا.

ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن المباراة ستشهد لحظات تاريخية، تتضمن صورًا جميلة مزينة بألوان رايات الجزائر وفلسطين سترسم لتبقى راسخة فى أذهان الكبار والصغار، فى فصل جديد من فصول تاريخ الكرة الجزائرية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه هى المرة الأولى التى سيواجه فيها منتخب الخضر الأولمبى نظيره "الفدائى"، وأن المباراة ستكون لها أبعاد سياسية أكثر منها رياضية، وذلك نصرة للقضية الفلسطينية. وذكرت أن الحضور إلى المدرجات سيكون بالمجان، أمام مشجعى المنتخبين من جزائريين وفلسطينيين، بقرار من رئيس الاتحاد الجزائرى لكرة القدم محمد روراوة.