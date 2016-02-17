الكنيسة الأرثوذكسية تنعى الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعلى رأسها البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل الذى وافته المنية اليوم الأربعاء.

وقالت الكنيسة، فى بيان، إن الكاتب الراحل يعتبر واحدا من الرواد المؤسسين لتقاليد المهنة فى الصحافة المصرية الحديثة، وكاتبا متفرد الموهبة، خرج بقلمه المتميز وإمكاناته الصحفية الاستثنائية من المحلية إلى أرفع دوائر الصحافة العالمية.

وأضافت الكنيسة " نصلى إلى الله أن يهب تعزياته لأسرته ولكل محبيه".

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