ملك الأردن يعزى الرئيس السيسى فى وفاة الدكتور بطرس غالى

بعث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى برقية عزاء ومواساة اليوم الأربعاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى فى وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة الدكتور بطرس غالى الذى وافته المنية أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 94 عاما.

وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى بأن الملك عبدالله الثانى عبر فى برقيته عن الحزن والتأثر بهذا المصاب، حيث كانت حياة الدكتور بطرس غالى حافلة بالعطاء لوطنه وأمته العربية وخدمة قضاياها العادلة فضلا عن جهود كبيرة بذلها لترسيخ السلام فى مختلف أرجاء العالم.

ونقلت البرقية تمنيات العاهل الأردنى أن يلهم الله العلى القدير الرئيس السيسى وأسرة الفقيد والشعب المصرى جميل الصبر وحسن العزاء.

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