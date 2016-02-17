تقرير إسرائيلى: مصر استوردت من تل أبيب شيكولاتة بـ45 ألف دولار فى 2015

ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أن مصر استوردت من إسرائيل خلال عام 2015 شيكولاتة بـ45 ألف دولار، موضحة أن تل أبيب تصدر هذا المنتج لأكثر من 42 دولة حول العالم.

وأضافت البيان أن الشيكولاتة تجلب لإسرائيل أكثر من 10 ملايين دولار سنويا، 5 ملايين دولار منها من الولايات المتحدة الأمريكية فقط .

وأوضح البيان أنه على الرغم من أن المناخ الإسرائيلى ليس مثاليا لزراعة كميات كبيرة من الكاكاو، فإن إنتاج وصادرات الشوكولاتة فى البلاد بلغت حوالى 10 ملايين فى عام 2015، وفقا لمعطيات وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية.

وأكد البيان أنه فى إسرائيل حوالى 28 شركة مصدرة للشوكولاتة وتشكل أمريكا الشمالية وأوروبا أكبر الأسواق للشوكولاتة الإسرائيلية، ومن المفارقة أن إسرائيل صدرت الشوكولاتة حتى إلى بلجيكا "عاصمة الشوكولاتة العالمية" بقيمة 105 آلاف دولار خلال العام الماضى.

تقرير إسرائيلى: صادرات تل أبيب تضاعفت 16 ألف مرة منذ قيامها 1948

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