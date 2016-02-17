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تقرير - جوارديولا ممنوع من ضم أي لاعبين من بايرن ميونيخ لسيتي

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تقرير - جوارديولا ممنوع من ضم أي لاعبين من بايرن ميونيخ لسيتي تقرير - جوارديولا ممنوع من ضم أي لاعبين من بايرن ميونيخ لسيتي

أوضحت عدة تقارير إنجليزية أن جوسيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ سيكون ممنوعا من ضم أي لاعبين من العملاق البافاري إلى مانشستر سيتي حينما يتولى مهمة تدريب الأخير.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "دايلي ستار" فإن مدرب بايرن ميونيخ فقد اتفق مع إدارة الفريق شفهيا على أنه لن يحاول ضم أي لاعبين من الفريق.

ما يعني أن المدرب الإسباني سيكون ممنوعا من محاولة ضم توماس مولر أو روبرت ليفاندوفسكي حينما يصبح مدربا لمانشستر سيتي بدء من الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن اللاعبين الذي يفضلهم مدرب برشلونة السابق مثل تياجو ألكانتار أو أرتورو فيدال أو حتى ماريو جوتزة لن يكونوا قادرين على اللحاق به إلى النادي الإنجليزي إلا في حالة موافقة بايرن ميونيخ على رحيلهم أو طلبهم هذا بأنفسهم.

الجدير بالذكر أن نادي مانشستر سيتي كان قد أعلن في وقت سابق أن بيب جوارديولا سيتولى مهمة تدريب الفريق بدء من الموسم المقبل خلفا لمانويل بيلجريني الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

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