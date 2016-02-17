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صور| إحباط تهريب ٥ ساعات تجسس داخل طردين قادمين من أمريكا بالمطار

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صور| إحباط تهريب ٥ ساعات تجسس داخل طردين قادمين من أمريكا بالمطار صور| إحباط تهريب ٥ ساعات تجسس داخل طردين قادمين من أمريكا بالمطار

أحبطت جمارك البريد السريع بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، محاولتين لتهريب 5 ساعات مزودة بكاميرات حساسة محظور حيازتها لاستخدامها فى التجسس داخل طردين قادمين من أمريكا.

تم مصادرة المضبوطات وتحرير محضر ضد صاحب الطردين .

وقالت مصادر بجمارك قرية البضائع، في تصريحات صحفية اليوم، أنه أثناء إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن طرد بريدى يزن 1,5 كجم قادم من الولايات المتحدة، اشتبه عماد عبد الونيس رئيس وردية الجمرك ورمضان عبد الدايم مأمور الجمرك فى محتويات الطرد وأمام علوى حافظ مدير جمرك الوارد تم فتح الطرد وتبين وجود ساعتى تجسس .

كما ضبطت الجمارك ٣ ساعات تجسس داخل طرد آخر يزن 2 كجم قادم من الولايات المتحدة، ولنفس صاحب الطرد الأول وبالعرض على عبد المنعم عليوه مدير عام جمارك طرود البريد ومحمد محمود رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية أمرا بحجز الطرد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبها لأنها تعد من أجهزة التجسس المحظور دخولها للبلاد طبقا لقرار الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 1998.

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