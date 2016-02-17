بعد عامين من التحقيق.. النائب العام يحيل «معتقل التيشرت» لنيابة أمن الدولة العليا

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بإحالة القضية المعروفة باسم “معتقل التيشرت”، المتهم فيها محمود محمد أحمد، طالب بالصف الثاني الثانوي، الذي ألقي القبض عليه في 25 يناير 2014 خلال أحداث الذكرى الثالثة للثورة ومعه صديقه إسلام طلعت عبد المقصود، 21 سنة؛ بسبب «تيشرت» ارتداه الاثنان وكتب عليه جملة «وطن بلا تعذيب»، وذلك أثناء عودتهما إلى منازلهما من نيابة شرق القاهرة إلى نيابة أمن الدولة العليا.

وباشرت نيابة شرق القاهرة التحقيق في الواقعة لمدة عامين، ولكن النائب العام قرر إحالتها لنيابة أمن الدولة العليا.

ويواجه الطالبان اتهمات بـ«الانتماء إلى جماعة إرهابية، وحيازة مفرقعات ومولتوف، والتحريض على أعمال عنف».

وقالت دعاء مصطفى محامية المعتقل، إن القرار الصادر من النائب العام المستشار نبيل صادق بإحالة القضية المعروفة باسم معتقل التيشرت والمتهم فيها محمود محمد أحمد، طالب بالصف الثاني الثانوي، إلى نيابة أمن الدولة ذلك لأنها الجهة المختصة، مؤكدة أنها ستتابع التحقيقات فى هذا السياق.