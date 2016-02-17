بالصور.. فريق منتخب جامعة الإسكندرية يستكمل عروض التصفيات النهائية

استكمل فريق منتخب جامعة الإسكندرية، عروضه فى التصفيات النهائية فى الكورال والموسيقى على مسرح المدينة الشبابية بأبوقير بالإسكندرية، بحضور لجنة التحكيم المكونة من الموسيقار حلمى بكر ومنير الوسيمى النقيب العام الأسبق للمهن الموسيقية، والدكتور أسامة على دكتور التربية الموسيقية بجامعة حلوان.

وشهدت العروض التى تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، مسابقة إبداع فى نسختها الرابعة (جائزة الشارقة الثقافية لشباب الجامعات المصرية) دورة محمد فوزى، حضورًا مكثفًا من طلاب الجامعات المشاركة فى التصفيات.

وشدا فريق منتخب جامعة الإسكندرية فى الكورال الجماعى بأغنيتى "حبيبى وعنيا" و"السبع وصايا" وفى الموسيقى عزف فتافيت السكر ومقطوعة مصرية وفى الفردى عزف وشدا أعضاء المنتخب بعدد من أغانى الفنان محمد فوزى، ويقود منتخب جامعة الإسكندرية للموسيقى والكورال وائل أحمد طلبة.



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