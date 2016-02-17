وكيل تعليم الغربية تتفقد مدرسة التربية الفكرية فى طنطا

أشادت فريدة مجاهد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بالمستوى اللائق الذى ظهرت به مدرسة التربية الفكرية بسعيد التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، حينما قامت بمتابعة المدرسة مساءً، لتفقد القسم الداخلى، والوقوف على كافة الإيجابيات والسلبيات.

وتفقدت وكيل الوزارة، المبيت الطلابى للقسم الداخلى، وأشادت بمستوى النظافة والنظام السائد على المكان، وتواجد مشرف النشاط بمرافقة الطلاب، والمشرف الداخلى.

كما تفقدت المطبخ، وحجرة النشاط الترفيهية، والحمامات، وأوصت بسرعة اتخاذ اللازم نحو مشكلة الحمامات، والعمل على حلها فوراً.