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ميدان بورفؤاد يتجمل لعودة تمثال الملك فؤاد الأول

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ميدان بورفؤاد يتجمل لعودة تمثال الملك فؤاد الأول ميدان بورفؤاد يتجمل لعودة تمثال الملك فؤاد الأول
فى إطار عودة تمثال الملك فؤاد الأول إلى قاعدته المواجهة للضفة الشرقية لقناة السويس بناء على قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تمهيدا لمواكبة الحركة السياحية لمدينة بورفؤاد ونظرا لما يمثله التمثال من كونه جزء من التاريخ الذى لايستطيع أحد أن يتجاهله بماله وماعليه .

وقال مصدر مسئول لليوم السابع بأن هناك بعض التجهيزات واللمسات الأخيرة من قبل مهندسى الترسانة البحرية إحدى شركات قناة السويس والفنان التشكيلى عاطف زرمبة لوضع التصورات النهائية لنقل التمثال لقاعدته التى تتأهب لعودته فور الانتهاء من عمليات التشجير وأعمدة الإنارة بالإضافة إلى تجهيز وتجميل المنطقة المواجهة لمدخل مرفق المعديات المتجهة لمدينة بورسعيد.

الاستعدات لعودة تمثال الملك فؤاد الأول بميدان بور فؤاد (1)

الاستعدات لعودة تمثال الملك فؤاد الأول بميدان بور فؤاد (2)

الاستعدات لعودة تمثال الملك فؤاد الأول بميدان بور فؤاد (3)

الاستعدات لعودة تمثال الملك فؤاد الأول بميدان بور فؤاد (4)

الاستعدات لعودة تمثال الملك فؤاد الأول بميدان بور فؤاد (5)

الاستعدات لعودة تمثال الملك فؤاد الأول بميدان بور فؤاد (6)

الاستعدات لعودة تمثال الملك فؤاد الأول بميدان بور فؤاد (7)
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