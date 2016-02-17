بالفيديو..مواطنون يشكلون الحكومة فى شوارع المحروسة:”فى وزارات مبتشتغلش”

ينتاب المواطن المصرى الأمل عقب كل تغير وزارى جديد متمنياً توفير متطلباته اليومية واستقرار حياته ، حيث تناولت بعض وسائل الإعلام فى الفترة الأخير تنويهات عن تغيير وزارى جديد فى حكومة المهندس شريف إسماعيل بعد تجديد البرلمان المصرى ثقته فى الحكومة

اليوم السابع توجه للمواطن المصرى وجاب شوارع المحروسة لمعرفة ما يتوقعه من تغيير جديد فى حكومته فقال المواطن هادى ماهر محمد يعمل موظف فى وزارة السياحة ” أداء الوزارات فى البلد مش على المستوى المطلوب .. المفروض تعطيهم مده 6 شهور لو اتحسن الأداء يبقى أفضل ولو متحسنش يبقى لازم يتغيروا ” .

ويقول هشام رمضان الذى يعمل بشركة سياحة :” أنا ماقيمش ولا أقول مين يبقى ولا مين يقعد .. فى مجلس شعب انتخبناه يقيم “.

أما حسنى إسماعيل مدير تنفيذى لدى إحدى شركات التأمين يقول :” هناك وزارات مهمة لازم تستمر مثل وزير الداخلية , الصحة , الشباب والرياضة , البترول .. ولكن توجد وزارات لا تعمل مثل الاستثمار , التعليم ,وكثير من الوزارات التى لم يظهر منهم أى شيء واضح ملموس ممكن أن يشعر به المواطن”.

“كل الوزراء تتغير وأولهم وزير الكهربا” هكذا قال مواطن رفض ذكر اسمه ومهنته , أما أبو السعود والذى يعمل بائع متجول بأحد شوارع وسط البلد قال”والله “العلم عند الله ” أما عبد الله يعمل موظف قال “لازم نعطيهم فرصة الأول مينفعش نغير كده على طول ” .

“وزيرة التضامن دى لازم تمشى مش عاملة حاجة للناس” هذا ما قاله على حسن بالمعاش ,وأضاف ” 30% من الوزارات يتغيروا منهم الزراعة والرى”.

ويقول محمد حنفى موظف “النشيط فى الوزارة وزير التموين والإسكان غير كده مفيش حد تانى شغله باين فى الشارع وباقى الوزارات كلها نايمة مش بيشتغلوا “.