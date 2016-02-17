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بالفيديو..مواطنون يشكلون الحكومة فى شوارع المحروسة:”فى وزارات مبتشتغلش”

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بالفيديو..مواطنون يشكلون الحكومة فى شوارع المحروسة:”فى وزارات مبتشتغلش” بالفيديو..مواطنون يشكلون الحكومة فى شوارع المحروسة:”فى وزارات مبتشتغلش”
ينتاب المواطن المصرى الأمل عقب كل تغير وزارى جديد متمنياً توفير متطلباته اليومية واستقرار حياته ، حيث تناولت بعض وسائل الإعلام فى الفترة الأخير تنويهات عن تغيير وزارى جديد فى حكومة المهندس شريف إسماعيل بعد تجديد البرلمان المصرى ثقته فى .

اليوم السابع توجه للمواطن المصرى وجاب شوارع المحروسة لمعرفة ما يتوقعه من تغيير جديد فى حكومته فقال المواطن هادى ماهر محمد يعمل موظف فى وزارة السياحة ” أداء الوزارات فى البلد مش على المستوى المطلوب .. المفروض تعطيهم مده 6 شهور لو اتحسن الأداء يبقى أفضل ولو متحسنش يبقى لازم يتغيروا ” .

ويقول هشام رمضان الذى يعمل بشركة سياحة :” أنا ماقيمش ولا أقول مين يبقى ولا مين يقعد .. فى مجلس شعب انتخبناه يقيم “.

أما حسنى إسماعيل مدير تنفيذى لدى إحدى شركات التأمين يقول :” هناك وزارات مهمة لازم تستمر مثل وزير الداخلية , الصحة , الشباب والرياضة , البترول .. ولكن توجد وزارات لا تعمل مثل الاستثمار , التعليم ,وكثير من الوزارات التى لم يظهر منهم أى شيء واضح ملموس ممكن أن يشعر به المواطن”.

“كل الوزراء تتغير وأولهم وزير الكهربا” هكذا قال مواطن رفض ذكر اسمه ومهنته , أما أبو السعود والذى يعمل بائع متجول بأحد شوارع وسط البلد قال”والله “العلم عند الله ” أما عبد الله يعمل موظف قال “لازم نعطيهم فرصة الأول مينفعش نغير كده على طول ” .

“وزيرة التضامن دى لازم تمشى مش عاملة حاجة للناس” هذا ما قاله على حسن بالمعاش ,وأضاف ” 30% من الوزارات يتغيروا منهم الزراعة والرى”.

ويقول محمد حنفى موظف “النشيط فى الوزارة وزير والإسكان غير كده مفيش حد تانى شغله باين فى الشارع وباقى الوزارات كلها نايمة مش بيشتغلوا “.

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