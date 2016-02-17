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البرازيل تكشف عن اختبار سريع يكشف الإصابة بـ"زيكا" فى 20 دقيقة

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البرازيل تكشف عن اختبار سريع يكشف الإصابة بـ"زيكا" فى 20 دقيقة البرازيل تكشف عن اختبار سريع يكشف الإصابة بـ"زيكا" فى 20 دقيقة
كشفت الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية فى البرازيل عن اختبار جديد وسريع من شأنه الكشف عن الإصابة بفيروس زيكا فى 20 دقيقة، ووفقا لقناة "إسبان تى فى" الإسبانية الإيرانية، فإن الشركة الكندية BIOCAN فى البرازيل أنتجت أدلة قادرة على كشف وجود الأجسام المضادة "الغلوبولين" المناعى، مما يشير إلى أن الفيروس منتشر فى المرحلة الصعبة من الإصابة.

وأشارت القناة إلى أن ما يقرب من 80? من حالات الإصابة بزيكا غير متناظرة تماما فى الأعراض ، ولذلك فإن الاختبارات التى توجد فى المستشفيات والمراكز الصحية فى البرازيل تسبب مشاكل كبيرة للسلطات لأنها لا تحدد العدد الفعلى والحقيقى للمتضررين من الفيروس، ولهذا فهى ليست جيدة وليست دقيقة فى كشف زيكا.

وأكدت القناة أن السلطات الصحية البرازيلية تنتظر اختبارا أكثر دقة لكشف زيكا، ولهذا أذنت بتطبيق هذا الاختبار الذى يعتبر أكثر تطورا من الذى وضعته جامعة ولاية كامبيناس بالبرازيل وهو من شأنه الكشف عن الفيروس فى غضون 5 أو 6 ساعات ، وأكدت أنه سيكون متوافرا للجمهور خلال فترة بين 10 و 30 يوما.

وأوضحت الصحيفة أن البرازيل تواجه وباء الفيروس الذى ينتقل عن طريق البعوضة الزاعجة المصرية، والذى يسبب حالات صغر الرأس، وهو تشوه خلقى يقلل من حجم الجمجمة، ومضاعفات تؤدى إلى الموت، وتشير التقديرات الرسمية إلى نحو مليون ونصف مليون أصيبوا فى البرازيل، ونشرت البرازيل 220 ألف جندى فى عدة ولايات لمكافحة البعوض الذى ينقل الفيروس.


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