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جابريل يترك أرسنال للعلاج مع ناديه السابق

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جابريل يترك أرسنال للعلاج مع ناديه السابق جابريل يترك أرسنال للعلاج مع ناديه السابق

عاد جابريل باوليستا مدافع أرسنال إلى ناديه السابق فيتوريا لتلقي العلاج من أجل الإصابة العضلية التي يعاني منها مما يقلل من فرص لحاقه بمواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا.

وغاب جابريل عن مواجهة أرسنال وليستر سيتي ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي والتي فاز بها المدفعجية بنتيجة 2-1.

ونشر فريق فيتوريا صورة لجابريل على حسابهم بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وهو على الفراش في المبني المخصص لعلاج اللاعبين بالنادي وكتب: "الثقة مهمة للغاية".

وصرح جابريل "فيتوريا مثل عائلة لي وأنا سعيد للغاية لعودتي إلى النادي أشعر وكأنني في منزلي".

ولم يؤكد نادي أرسنال المدة التي سيغيب خلالها جابريل لكن من المتوقع أن يغيب عن مواجهة هال سيتي بدور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وقد لا يلحق بمواجهة برشلونة خلال الأسبوع المقبل.

وكان جابريل هو البديل الذي استخدمه أرسين فينجر مدرب الفريق لكي يحل محل بير ميرتساكر خلال فترة إيقافه ويعاني اللاعب من صعوبة تعلم اللغة الإنجليزية مما يجعل التواصل معه في الملعب مشكلة لزملائه.

ولعب جابريل لفيتوريا البرازيلي في الفترة من 2010 إلى 2013 قبل أن ينضم إلى نادي فياريال الإسباني وانضم إلى أرسنال في نافذة الانتقالات الشتوية بيناير عام 2015.

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