وكيل تعليم الأقصر يعتمد نتيجة "الأبحاث العلمية" للتربية السكانية

اعتمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الأربعاء، نتيجة التقييم لمسابقة "الأبحاث العلمية للتربية السكانية" للعام الدراسى الحالى 2015 / 2016 والتى تعقد سنويا ضمن خطة وزارة التربية والتعليم، وأجريت المسابقة للمراحل الدراسية "الابتدائى – الإعدادى – الثانوى" لكافة المدارس.

وأعلن بخيت أسماء الفائزين فى المسابقة وهم كل من (الطالبة أشكيناز موسى أحمد عبدالله جاد الرب بالصف السادس الابتدائى بمدرسة الشيخ الذهبى الابتدائية إدارة البياضية التعليمية، وحصدت المركز الأول فى البحث الذى قدمته والخاص بالغذاء الصحى بإشراف المدرسة إيمان عبد اللطيف).

كما حصد المركز الأول أيضا (جوسيا رؤف عياد الطالبة بالصف الخامس الابتدائى مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات الخاصة بنات، إدارة الأقصر التعليمية عن بحث خاص بأضرار التدخين بإشراف عفاف وليم درياس)، وفاز بالمركز الأول مكرر أيضا (عبد الرحمن محمد عبد الفتاح الطالب بالصف الخامس الابتدائى مدرسة المطاعنة الابتدائية بإسنا عن بحث خاص بحماية نهر النيل بإشراف بدور محمد أبو الوفا).

وفى نتيجة أبحاث المرحلة الإعدادية، فاز كل من مريم أحمد نوبى من مدرسة أرمنت الإعدادية عن بحث خاص بمظاهر العنف ضد المرأة، كما فازت أيضا سهيلة هشام يوسف الطالبة بمدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات عن بحث خاص بالعنف ضد المرأة تحت إشراف منى أحمد الشاذلى.

وفى نتائج مسابقة البحث العلمى للمرحلة الثانوية فاز كل من محمد محمد نبيل شاكر الطالب بمدرسة الشهيد سيد زكريا الثانوية إدارة البياضية التعليمية عن بحث خاص، "الاتجار بأعضاء البشر" بإشراف إسلام محمد مصطفى، وفاز أيضا أحمد عاطف عبد التواب الطالب بمدرسة الزينية الثانوية المشتركة من إدارة الزينية التعليمية عن بحث خاص بالتنمية المستدامة بإشراف أحمد محمود .

من جانبه أكد موسى عبد الله المتحدث الرسمى لمديرية التربية والتعليم بالأقصر، أنه تم تحكيم كافة الأعمال المقدمة من قبل لجنة محايدة من الخبراء والمتخصصين، وتم تقييم كافة الأعمال المقدمة واختيار أفضلها، تمهيدا لتصعيدها لمراحل أخرى على مستوى الجمهورية، لافتا إلى تنظيم احتفالية مصغرة لتكريم الفائزين من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، الذى يؤكد دائما على أهمية دعم وتشجيع الطلاب المتميزين والمتفوقين، مشيراً إلى أن شروط مسابقة الأبحاث تضمنت بعض العناصر التى يجب توافرها فى البحث – مشكلته – أبعاد المشكلة – الحلول المقترحة – التوصيات والمراجع – وصفحة الغلاف.

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