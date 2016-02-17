بالصور.. حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بدسوق فى كفر الشيخ

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق، حملة موسعة برئاسة اللواء أحمد بسيونى زيد، رئيس المركز والمدينة، تنفيذا لتعليمات اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمركز ومدينة دسوق لإزالة الإشغالات بشوارع مدينة دسوق، منها شارع سعد زغلول والجلاء وشارع الجمهورية وعبد العزيز والدلتا وكوبرى البدالة.

وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع 385 إشغالات، وعدد 45 محضر إشغال طريق عام، وعدد 18 قرارات إدارية وعدد 270 مخالفة متنوعة وعدد 21 نقل بطىء وعدد 10 محاضر نظافة بإجمالى 749 مخالفة.

شارك فى الحملة كل من اللواء مصطفى سلطان، مساعد مدير أمن كفر الشيخ لفرقة شرطة دسوق، والعميد هشام مطر مأمور قسم شرطة دسوق والعميد أيمن بكرى رئيس مباحث الطرق، والمقدم إيهاب شمس، رئيس مباحث دسوق، والرائد تامر الجيزاوى رئيس شرطة المرافق، والنقيب محمد الماوى معاون مباحث القسم، والنقيب تامر عون قسم شرطة دسوق، ورئيس الحى ورئيس قسم الإشغالات بمجلس مدينة دسوق.



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