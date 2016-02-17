رغم إدراجه بـ«قوائم الترقب».. مصر تسمح لنجل «هيكل» الهارب بحضور عزاء والده

وصل إلى القاهرة، حسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الصحفي المصري الراحل محمد حسنين هيكل، للمشاركة في تشييع جثمان والده الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وقال الكاتب الصحفي صلاح منتصر، بحسب “العربية.نت”، إن حسن وصل قبل يومين لإلقاء النظرة الأخيرة على والده والمشاركة في تشييع جثمانه وتلقي العزاء، مضيفاً أنه ناشد السلطات المصرية والنائب العام قبل أيام بالسماح لنجل هيكل بالحضور دون القبض عليه.

وحسن هيكل أحد المتهمين في القضية الخاصة بالتلاعب في البورصة بالاشتراك مع نجلي الرئيس المصري الأسبق علاء وجمال مبارك. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة أمرا بضبطه وإحضاره وقرر النائب العام إدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول لهروبه خارج البلاد.