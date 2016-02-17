محافظ السويس يتفقد مدرسة الصناعية المتقدمة ويكرم الفائزين

أكد اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس على أهمية التعليم الفنى خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى ضرورة تشجيع طلبة المدرسة على التفوق الرياضى والتفوق فى مجال البحث العلمى بالتوازى مع الحصول على الدرجات النهائية للالتحاق بكليات القمة بجامعة السويس .

وفى الجولة المحافظ بإهداء ميدالية المحافظة لكل من تقى درويش وأحمد فوزى لفوزهما بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة معرض إنتل للعلوم والهندسة ومشاركتهما ببحث عن الروبوت فى الصناعة وبحث اكتشاف الغازات السامة بشركات البترول والكيماويات ضمن 144 متسابقا على مستوى المحافظات. وكرم المحافظ ايضا سميرة رمضان الفائزة بجائزة ايسف بمشروعها توفير الطاقة من الرياح .

وأكد المحافظ تحديد موعدا خلال الاسبوع المقبل للقيام بجولة لتفقد أحد المصانع الخاصة بصناعات البترول أو البتروكيماويات بمرافقه طلاب المدرسة للمعرفة العلمية والعملية واكتساب خبرات .

جاء ذلك خلال زيارة اللواء احمد الهياتمى محافظ السويس لتفقد مدرسة السويس الصناعية المتقدمة بمدينة 24 أكتوبر بحى فيصل والتى رافقه خلالها كل من العميد علاء إسماعيل رئيس حى فيصل ومحمد عزب مدير التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم وخالد فهيم مدير مدرسة السويس الصناعية المتقدمة ومسئولى مؤسسة مصر الخير.