رئيس حى ثالث بالتجمع المتهم بالرشوة: "فلوس كنت مسلفها لسواقين شركة نظافة"

استمعت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد فؤاد، وسكرتارية أمير سعيد، لأقوال رئيس الحى الثالث بالتجمع الخامس، حيث أنكر رئيس الحى خلال التحقيقات، طلبه للرشوة من رئيس شركة النظافة أو من مساعده، مؤكداَ أن الأموال التى تم ضبطها كان قد أقرضها لعدد من السائقين بالشركة لمرورهم بضائقة مالية، وررد قائلاَ: "دى فلوس كنت مسلفها لسواقين الشركة".

استمعت النيابة العامة لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، حول واقعة الرشوة المتهم فيها رئيس الحى الثالث بالتجمع الخامس، وقررت النيابة صرفه عقب الاستماع لأقواله.

يذكر أن النيابة العامة، واجهت رئيس شركة النظافة ومساعده بالتسجيلات والصور المفرغة لهم أثناء تلقى ودفع الرشوة بأحد المطاعم بالقاهرة الجديدة.

كانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من القبض على رئيس حى بالتجمع الخامس أثناء تقاضيه رشوة من اثنين آخرين من أصحاب شركات النظافة الخاصة لإرساء مناقصة على شركتهم.

وكان قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، قد قرر تجديد حبس رئيس الحى والموظفين، 15 يوما على ذمة التحقيق فى القضية.

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