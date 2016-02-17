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باحثون بجامعة ميونخ يتوصلون لعلاج سرطان الدم باستخدام الخلايا المناعية

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باحثون بجامعة ميونخ يتوصلون لعلاج سرطان الدم باستخدام الخلايا المناعية باحثون بجامعة ميونخ يتوصلون لعلاج سرطان الدم باستخدام الخلايا المناعية
كشف باحثون بجامعة ميونخ الألمانية، خلال دراسة جديدة، وجود أمل كبير بشأن علاج مرضى سرطان الدم، وذلك عن طريق استخدام الخلايا المناعية، بفاعلية كبيرة.

وأوضح موقع "20 مينيت" الفرنسى، أن الباحثين فى هندسة الخلايا المناعية، عملوا على مدار أشهر طويلة، وتوصلوا إلى أن تلك الخلايا تستطيع استهداف سرطان الدم بشكل عام، وتكون فعالة فى بعض الحالات، وذلك بعد تجربة الدراسة.

ووفقا للموقع الفرنسى، فإن الاستخدام وإعادة حقن الخلايا فى جسم المرضى، قضى على أعراض المرض تمامًا فى 80% من الحالات التى خضعت للتجربة، بعد استهداف الباحثين عددا من الذين يعانون من سرطان الدم فى حالة ميئوس منها، وكانت النتائج رائعة.

وأكد الباحثون أنه على المدى الطويل سيتم القضاء على الخلايا المريضة تماما، خاصة أن الخلايا المحقونة لا تترك الجسم وتعيد تكوين نفسها.


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