الطقس في ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام ويستمر تزايد كميات السحب على المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة لسقوط بعض الأمطار أحيانا نهاراً ، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان يضطرب أحيانا مع نشاط السحب وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب خاصة على المناطق الداخلية والغربية.

حركة الرياح : شمالية غربية - شمالية شرقية / 10 - 25/35 كم/ساعة بوجه عام يصل الى 45 كم/ساعة أحيانا مع نشاط السحب.

البحر .. متوسط الموج .. يضطرب أحيانا مع نشاط السحب.. بارتفاع من قدم إلى ثلاث أقدام قرب الساحل ومن ثلاث إلى خمس وست أقدام بالعمق ويبلغ أعلى مد عند الساعة التاسعة و دقيقتين صباحا وأدنى جزر عند الساعة الرابعة و 32 دقيقة مساء .

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 25 15 90 45 .

> دبي 26 16 85 35 .

> الشارقة 26 13 85 35.

> عجمان 25 13 85 40.

> أم القيوين 24 15 85 40 .

> رأس الخيمة 27 12 85 30 .

> الفجيرة 25 16 75 30.

> العين 26 13 90 25 .

> ليوا 26 11 90 25 .

> الرويس 25 14 90 45 .

> السلع 25 14 90 45.

> دلما 23 16 85 55 .

> طنب الصغرى 23 17 80 55 .

> طنب الكبرى 23 17 80 55 .

> أبوموسى 23 17 75 55.