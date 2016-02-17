سحب ركامية ضخمة تغطي جبال الشرقية وتجري وديانها

غطت سحب ركامية ضخمة اليوم الأربعاء مناطق واسعة من إمارة الفجيرة ومدن المنطقة الوسطى ومدينتي كلباء وادي الحلو التابعة لإمارة الشارقة، اغرقتها بالامطار الغزيرة المصحوبة برعد وبرق وحبات من البرد، فيما حلت نسائم فصل الشتاء على عموم الساحل الشرقي من مسافي إلى دبا مرورا بالمناطق الساحلية بالفجيرة ومربح وقدفع والقرية، وانتشرت غيوم وسحب ركامية كثيفة على مختلف مدن وضواحي الساحل منذ ساعات المساء الأولى.

وأسفرت الأمطار الغزيرة على المناطق الجبلية، بمنطقة مسافي عن جريان ملحوظ للشعاب والأودية المجاورة لطريق دبا - مسافي، ومنطقة دفتا وسوق الجمعة في مشهد جذب العديد من المارة.

ورصدت كاميرات المواطنين وهواة الطقس، جانباً من الاجواء التي عمت أرجاء المناطق الجبلية والساحلية وجرت على إثرها الأودية والشعاب الجبلية، فقد شهدت المناطق الجبلية أجواءً إستثنائية في سقوط الأمطار الرعدية عليها.

وتأتي هذه الأحوال الجوية كنتيجة لتأثر الأجزاء الشرقية من دولة الإمارات العربية المتحدة بحالة من عدم الإستقرار الجوي، حيث غطت السماء كميات كبيرة من السحب الركامية الرعدية التي عملت على تساقط الأمطار بغزارة. التي تركزت على مناطق متفرقة كمنطقة الفرفار والغزيمري والبثنة ودفتا. فيما شهدت منطقة وادي صفد فيضان الوادي من وراء سد صفد الكبير ليجري منهمرا على المناطق الزراعية القريبة من السد.

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