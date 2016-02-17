وزير الإسكان: الانتهاء من إنشاء 456 ألف وحدة سكنية خلال عام

قال الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان، إن مجلس الوزراء ناقش اليوم تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من 456 ألف وحدة سكنية بعد عام من الآن.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، علي هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنه سيتم طرح المشروعات بشكل منظم وفعال بكافة المحافظات، مشيرا إلى أنه تم تكليف المحافظين بتوفير الأراضي اللازمة للمشروع بأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن الحكومة استطاعت انجاز نصف مليون وحدة سكنية خلال الـ3 سنوات الأخيرة وهي نقلة نوعية في مجال الإسكان الاجتماعي ساهمت في تطوير العشوائيات وتطوير المدن الجديدة.

وقدم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا خلال اجتماعه بمجلس الوزراء عن إنجازات الوزارة خلال العامين الماضيين، واللذين شهدا تنفيذ 256 ألف وحدة سكنية، تم الإنتهاء من تشطيب 103 ألف وحدة سكنية بالكامل، وسيتم الإنتهاء من تشطيب بقية الوحدات مع نهاية عام 2016.