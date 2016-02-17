بدء توافد ضيوف مؤتمر «سيدات شركاء النجاح» إلى القاهرة

بدأ مطار القاهرة الدولي في استقبال الوفود المشاركة في مؤتمر جمعية سيدات أعمال مصر 21، وذلك لحضور فعاليات المؤتمر الدولى السنوي الثانى «سيدات شركاء النجاح..القيادة النسائية من أجل الرخاء الاقتصادى».

وقالت مصادر بشركة ميناء القاهرة الجوي تنعقد فعاليات المؤتمر بمقر جامعة الدول العربية الخميس، ومن أبرز الشخصيات التي تشارك الدكتورة شيخة المسكري رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المسكري بالإمارات، وقد وصلت على الطائرة القطرية القادمة من الدوحة، بينما وصلت الدكتورة ليلة كرانى على خطوط الشرق الأوسط القادمة من بيروت.

وكان في الاستقبال حمدى عبدالعزيز الشيخ مدير العلاقات العامة، وقام الدكتور طارق إسماعيل مدير إدارة المراسم بالإشراف على إنهاء إجراءات وصول ضيوف المؤتمر، كما يصل خلال الساعات القادمة عدد من ضيوف المؤتمر.