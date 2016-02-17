الأمم المتحدة : ارتفاع عدد النازحين إلى 73 ألف فى جبل المرة بدارفور

>أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد المدنيين الذين نزحوا جراء النزاع الأخير فى منطقة جبل مرة فى دارفور من 38 ألفا إلى 73 ألف نازح. وقد شرع المدنيون فى الفرار من منطقة جبل مرة منذ اندلاع العدائيات بين الحكومة وأحد فصائل جيش تحرير السودان والتى تصاعدت وتيرتها منذ منتصف شهر يناير، متوجهين إلى ثلاثة مواقع رئيسية فى ولاية شمال دارفور.

وذكر بيان وزعه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية للشرق الأوسط بالقاهرة اليوم أن الزيادة الأخيرة حدثت إلى حدٍ كبير لتدفق أعداد كبيرة تقدر بنحو 30 ألف من المدنيين إلى سورتوني، حيث كانوا قد بدأوا بالتجمع بالقرب من مقر بعثة اليوناميد هناك بينما وصل أيضاً حوالى 18 ألفا من الأفراد إلى معسكر النازحين فى طويلة منذ منتصف شهر يناير.

وأشار البيان إلى أنه تم وقتٍ سابق من هذا الأسبوع تقديم المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة الأخرى لحالات الطوارئ، بما فى ذلك الماء، والمآوي، والإمدادات الطبية، والمكملات الغذائية للنازحين الجدد وتعكف الأمم المتحدة وشركاؤها حالياً على تقديم مساعدات إنسانية إضافية.

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