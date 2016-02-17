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التحالف الدولى ينفذ 21 ضربة جوية ضد "داعش" بسوريا والعراق

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التحالف الدولى ينفذ 21 ضربة جوية ضد "داعش" بسوريا والعراق التحالف الدولى ينفذ 21 ضربة جوية ضد "داعش" بسوريا والعراق

> نفذت قوات التحالف الدولى، الذى تقوده الولايات المتحدة، 21 ضربة جوية ضد معاقل تنظيم "داعش" الإرهابى بسوريا والعراق.

وأفاد بيان لقوة المهام المشتركة أورده الموقع الاليكترونى لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم /الأربعاء/ بأن قوات التحالف نفذت 8 ضربات جوية داخل سوريا، مستخدمة طائرات هجومية ومقاتلة ومهاجمات أرضية وطائرة دون طيار على مناطق بالقرب من الحسكة والهول ودير الزور.

وأوضح البيان أن تلك الضربات استهدفت 4 وحدات تكتيكية ودمرت 3 عجلات للتنظيم و6 مبان وموقعًا قتاليًا.

وفى العراق، نفذت قوات التحالف 13 ضربة ضد تنظيم "داعش"، مستخدمة طائرات هجومية ومقاتلة وطائرات دون طيار بالقرب من البوحياة والموصل والرمادى وسنجار والسلطان عبدالله وتلعفر.

وأشار البيان إلى أن الضربات استهدفت 7 وحدات تكتيكية ورشاشين من العيار الثقيل ودمرت مواقع قتالية ومدافع هاون ومخزن معدات ومواقع لإطلاق الهاون ومهاجع لمقاتلى التنظيم ونقطة قيادة وتحكم وجسرين يستخدمهما التنظيم ومنشأة لتصنيع العجلات المفخخة ونفقًا.
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