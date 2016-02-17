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أخبار سوريا اليوم.. أردوغان يواصل قصف مواقع الأكراد فى سوريا

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أخبار سوريا اليوم.. أردوغان يواصل قصف مواقع الأكراد فى سوريا أخبار سوريا اليوم.. أردوغان يواصل قصف مواقع الأكراد فى سوريا
تناولت أخبار سوريا اليوم، مواصلة الجيش التركى قصف مواقع الأكراد فى سوريا، كما ألقت أخبار سوريا اليوم الضوء على القمة الأوروبية التى سوف تبحث الجمعة المقبلة العملية الروسية فى سوريا.

أخبار سوريا اليوم


> أكد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أن أنقرة لا تنوى إيقاف عمليات القصف على مواقع الميليشيات الكردية فى شمال سوريا. وخيّر الرئيس فى كلمة ألقاها الأربعاء 17 فبراير، الولايات المتحدة مجددا بين دعم تركيا وتقديم المساعدة لوحدات حماية الشعب الكردية.

وتابع أردوغان أن تجاهل العلاقة بين القوات الكردية فى سوريا وحزب العمال الكردستانى (التى تعتبره واشنطن منظمة إرهابية) يعد "عملا عدوانيا".

أعلن مسؤول أوروبى رفيع المستوى أن رؤساء الدول والحكومات الأوروبية سيتطرقون خلال قمتهم يوم الجمعة المقبل لبحث الوضع والعملية العسكرية الروسية فى سوريا، وقال المصدر الأربعاء 17 فبراير للصحفيين فى بروكسل مشترطا عدم ذكر اسمه: "لا شك لدى أن القصف الذى تنفذه روسيا فى سوريا يثير عند بعض الزعماء (الأوروبيين) قلقا كبيرا".

أخبار سوريا اليوم


>أصدر الرئيس السورى بشار الأسد مرسوما يمنح عفوا عاما عن جرائم الفرار والجرائم المنصوص عليها فى قانون خدمة العلم المرتكبة قبل 17 فبراير عام 2016.

وأوضحت وكالة "سانا" للأنباء أن المرسوم الذى يحمل رقم 8 لعام 2016، يقضى بمنح "عفو عام عن جرائم الفرار الداخلى والخارجى والجرائم المنصوص عليها فى قانون خدمة العلم". ويشمل العفو المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوماً بالنسبة للفرار الداخلى و60 يوماً بالنسبة للفرار الخارجى.

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