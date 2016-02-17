أخبار العراق اليوم.. مقتل "موظف أمم متحدة" فى العراق بعد عام على خطفه

أخبار العراق اليوم..

تناولت أخبار أخبار العراق اليوم، إعلان بعثة االمتحدة لمساعدة العراق من مقتل موظف عراقى يعمل لديها فى بعقوبة، كما تناولت أخبار العراق اليوم، على تسليم حكومة كردستان بغداد النفط مقابل دفع رواتب موظفى الإقليم.>أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامى" الاثنين أنها تأكدت من مقتل موظف عراقى يعمل لديها فى بعقوبة واختطف قبل عام فى المدينة الواقعة شمال بغداد، مطالبة السلطات العراقية بفتح "تحقيق شامل وشفاف وتقديم الجناة إلى العدالة".

وقالت البعثة فى بيان إنها "تدين بأشد العبارات مقتل أحد موظفيها والذى كان قد اختطف فى أبريل 2015، ولم يتم التحقق من وفاته سوى يوم الاثنين".

أخبار العراق اليوم

>وافقت حكومة إقليم كردستان العراق، على اقتراح رئيس وزراء الحكومة حيدر العبادى التوقف عن تصدير نفطه، مقابل دفع رواتب موظفيها. وذكر بيان رسمى صادر عن الإقليم الأربعاء 17 فبراير، أن حكومة إقليم كردستان وافقت على اقتراح العبادى بتأمين كامل رواتب موظفى الإقليم من قبل حكومة العراق الفدرالية، مقابل تسليم حكومة الإقليم كافة كميات النفط المنتجة لحكومة العراق الفدرالية.

وأشار البيان إلى أن عدد موظفى الإقليم 1.4 مليون شخص، يبلغ إجمالى رواتبهم الشهرية 890 مليار دينار عراقى، أى ما يعادل 747 مليون دولار.

كما نفذت مقاتلات التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة، 30 ضربة جوية ضد تنظيم "داعش" فى كل من سوريا والعراق.