إحباط محاولة حفر بأرض اللواء ومصادرة المضبوطات

استمرارا للقضاء على كافة المخالفات فى مهدها، قام حى العجوزة بإحباط حاله حفر مخالفة بشارع أخبار اليوم من شارع سلامة الراضى، وتمت مصادرة كمية كبيرة من حديد التسليح والتحفظ عليها فى مخزن الحى وتم ردم الحالة فى المهد.

ويأتى ذلك فى ظل توجيهات السيد اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، واللواء علاء الهراس نائب المحافظ للأحياء، بضرورة متابعة أى مخالفات للبناء فى المهد.

أشرف على الحملة اللواء أحمد عبدالرحيم رئيس حى العجوزة ومحمود حسين مساعد رئيس الحى ومتابعه من أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية.

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