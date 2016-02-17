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ضبط وإحضار 4 متهمين فى مقتل 4 أشخاص بـ"رملة بولاق" وفرض كردون أمنى

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ضبط وإحضار 4 متهمين فى مقتل 4 أشخاص بـ"رملة بولاق" وفرض كردون أمنى ضبط وإحضار 4 متهمين فى مقتل 4 أشخاص بـ"رملة بولاق" وفرض كردون أمنى
كلفت نيابة وسط القاهرة، الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط وإحضار 4 متهمين جدد فى واقعة مصرع 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة بولاق أبو العلا، كما أمرت النيابة بفرض كردون أمنى على المنطقة لعدم تجدد الاشتباكات.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، والتمثيل بالجثث بعد الوفاة، وإثارة الذعر وفرض السيطرة .

ويستكمل محمد بكرى وكيل نيابة حوادث وسط القاهرة التحقيق مع 4 متهمين آخرين فى الواقعة من عائلة واحدة بينهم 3 سيدات.

وأمرت النيابة بتشريح جثث الضحايا، لتحديد سبب الوفاة وإعداد تقرير بالصفة التشريحية، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وكشفت مناظرة النيابة الأولية لجثث المجنى عليهم إصابتهم بالأعيرة النارية، ما أدى إلى وفاتهم فى الحال.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة انتقلت إلى موقع الحادث، وكشفت التحريات أن مشاجرة وقعت بين خفيرين فى شارع السبتية بمنطقة بولاق أبو العلا، بين كل من "صابر.م" 30 عاما، و"أشرف.ح" 40 عاما، يعملان بحى بولاق، وأن خلافات نشبت بينهما واستدعى كل طرف أنصاره تبادلوا إطلاق النار لمدة ساعة.

وكشفت التحريات أن الخفيرين لقيا مصرعهما نتيجة إطلاق النار، ووفاة شخصين من أنصارهما نتيجة الحادث، وتمكنت قوات الأمن من ضبط 5 من طرفى المشاجرة وبحوزتهم 2 فرد خرطوش وسلاح نارى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات، وتم الدفع بقوات العمليات الخاصة لمنع تجدد الاشتباكات.
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مصر 365

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