"الصحة العالمية" تطلق خطة عمل مشتركة لمواجهة تفشى فيروس "زيكا"

أعلنت منظمة الصحة العالمية إطلاق إطار استراتيجى وخطة عمل مشتركة، وذلك لتوجيه الاستجابة الدولية لانتشار عدوى فيروس "زيكا" ومواجهة تداعياته المشتبه بها من تشوهات الأطفال حديثى الولادة والحالات العصبية المرتبطة به والمعروفة بـ"متلازمة غيلان".

وقالت المنظمة الدولية - فى تقرير لها بجنيف اليوم الأربعاء "إن الاستراتيجية تركز على حشد وتنسيق الشركاء والخبراء والموارد لمساعدة البلدان على تعزيز المراقبة لفيروس "زيكا"، وتحسين مكافحة ناقلات الأمراض واتخاذ تدابير التوجيه والحماية على نحو فعال، إضافة إلى توفير الرعاية للمتضررين وتسريع خطوات البحث وتطوير اللقاحات ووسائل التشخيص والعلاجات.

وأشارت إلى الحاجة إلى 56 مليون دولار لتنفيذ إطار الاستجابة الاستراتيجية وخطة العمليات المشتركة، والتى سيوجه منها مبلغ 25 مليون دولار للمكتب الإقليمى للأمريكتين، إضافة إلى 31 مليون دولار للشركاء الرئيسيين.

ونوهت المنظمة بأن المكتب الإقليمى للأمريكتين يعمل بشكل وثيق مع البلدان المتضررة منذ مايو 2015 عندما ظهرت التقارير الأولى لمرضى فيروس "زيكا" بالبرازيل، حيث تم تتبع الفيروس واحتواء انتشاره وتقديم المشورة السريرية، موضحة أنها ستواصل إصدار معلومات منتظمة وتوجيهات بشأن ما يتعلق بمسألة التشوهات الخلقية لحديثى الولادة والمتلازمة العصبية المرتبطة به، كما ستصدر إرشاداتها بشأن ما يتعلق بإجراءات السلامة عند السفر.

يذكر أن المنظمة الدولية كانت قد أعلنت فى أول فبراير الجارى، بناءً على توصيات لجنة الطوارئ للوائح الصحية الدولية، عن تزايد عدد حالات اضطرابات الأطفال حديثى الولادة، وزيادة حالات المتلازمة العصبية وسط تزايد اندلاع فيروس "زيكا" فى الأمريكتين.