القومى للسكان يواجه ظاهرة تطبيب الختان بمبادرة "أطباء ضد ختان الإناث"

فى إطار احتفال مصر باليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث، أطلق المجلس القومى للسكان تحت رعاية وزير الصحة والسكان مبادرة "أطباء ضد ختان الإناث" اليوم، وذلك بهدف تكوين رأى عام وسط جموع الأطباء لرفض إجراء الختان لأى فتاة.

وأثبت المسح الصحى السكانى العام الماضى أن نسبة كبيرة من ممارسات ختان الإناث فى مصر تكون من الفريق الصحى من الأطباء والممرضات وهو ما يعرف بظاهرة "تطبيب ختان البنات".

تهدف المبادرة إلى تدريب وتعزيز قدرات الأطباء ليصبحوا قادرين على تقديم المشورة للأسرة المصرية للامتناع عن ختان بناتهم ضمن دور الوزارة فى تطوير الأداء والتدريب الطبى المستمر، بالإضافة إلى دعم الخدمات الطبية ليس فقط فى جانبها العلاجى ولكن الوقائى أيضًا.

ويستعرض الاحتفال اليوم أهم تحديات ظاهرة تطبيب ختان الإناث وأهمية تنفيذ القانون للحد من تلك الظاهرة، ما يتطلب تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والجهات الرقابية فى وزارة الصحة والسكان أى قطاع العلاج الحر والتفتيش على المنشآت الصحية الخاصة.

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