أخبار عاجلة

التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد -
الأخبار - وزير الأوقاف يدين بشدة إستهداف كنيسة مارجرجس بطنطا وهو إعتداء على الوطن كله -
الأخبار - وجه شيخ الأزهر وفد رفيع المستوى إلى مقر كنيسة مارجرجس للتضامن مع الأخوة المسيحيين -
الأخبار - اللواء /كمال عامر : التفجير الإرهابي هو إمتداد للحوادث الإرهابية التي تهدف إلى تدمير الوطن -
تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني -
الأهلي يُدين حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
الأخبار - اللجنة العامة لمجلس النواب تعقد إجتماعاً طارئاً بحد حادث طنطا الإرهابي -
الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله يؤكد العثور على أشلاء يشتبه فى كونها لمنفذ العملية الإرهابية -
الأخبار - خالد النشار : ننعي ببالغ الحزن القاضي صموئيل جورج الرئيس بمحكمة شبين الكوم الإبتدائية -
عضو بالبرلمان يكشف عن موجة غلاء قادمة خلال شهر يونيو القادم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

القومى للسكان يواجه ظاهرة تطبيب الختان بمبادرة "أطباء ضد ختان الإناث"

Google+ Print
القومى للسكان يواجه ظاهرة تطبيب الختان بمبادرة "أطباء ضد ختان الإناث" القومى للسكان يواجه ظاهرة تطبيب الختان بمبادرة "أطباء ضد ختان الإناث"
فى إطار احتفال باليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث، أطلق المجلس القومى للسكان تحت رعاية وزير الصحة والسكان مبادرة "أطباء ضد ختان الإناث" اليوم، وذلك بهدف تكوين رأى عام وسط جموع الأطباء لرفض إجراء الختان لأى فتاة.

وأثبت المسح الصحى السكانى العام الماضى أن نسبة كبيرة من ممارسات ختان الإناث فى مصر تكون من الفريق الصحى من الأطباء والممرضات وهو ما يعرف بظاهرة "تطبيب ختان البنات".

تهدف المبادرة إلى تدريب وتعزيز قدرات الأطباء ليصبحوا قادرين على تقديم المشورة للأسرة المصرية للامتناع عن ختان بناتهم ضمن دور الوزارة فى تطوير الأداء والتدريب الطبى المستمر، بالإضافة إلى دعم الخدمات الطبية ليس فقط فى جانبها العلاجى ولكن الوقائى أيضًا.

ويستعرض الاحتفال اليوم أهم تحديات ظاهرة تطبيب ختان الإناث وأهمية تنفيذ القانون للحد من تلك الظاهرة، ما يتطلب تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والجهات الرقابية فى وزارة الصحة والسكان أى قطاع العلاج الحر والتفتيش على المنشآت الصحية الخاصة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب

الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب

«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري

«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري

إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب

إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب