نائبة وزير الصحة والسكان: انخفاض ختان الإناث من 74% لـ61% خلال 6سنوات

قالت الدكتورة "مايسة شوقى" نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، خلال الاحتفال باليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث "نجتمع اليوم فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث والذى يأتى فى شهر فبراير من كل عام ويرتكز هذا العام حول التزام الدول التى تعانى من تلك الممارسة بالقضاء على ختان الإناث بحلول عام 2030".

وأضافت أن مصر حققت إنجازات كبيرة فى الطريق للقضاء على ختان الإناث، حيث أظهرت التقارير انخفاضا واضحا فى نسب انتشار الختان بين الفتيات فى الفئة العمرية من 74% لعام 2008 إلى 61 % لعام 2014 ، مشيرة إلى تفعيل قانون تجريم ختان الإناث الصادر عام 2008 لأول مرة عام 2015 من خلال صدور حكمين إدانة لمرتكبى جريمة ختان الإناث فى محاكم القاهرة والمنصورة.

وأكدت مايسة شوقى "هناك رأى عام إيجابى ضد ممارسة الختان مدعوما بالمعلومات الطبية والدينية والتاريخية الموثقة عن حقيقة هذه الممارسة، وأعلنت الحكومة المصرية فى يونيو 2015 من خلال الاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث عام 2016-2020 التزامها الكامل بتقليل نسبة الختان وسط الأجيال الجديدة فى الخمس سنوات القادمة بنسبة 15% عن طريق تكوين مناخ ثقافى واجتماعى وقانونى داعم للأسرة المصرية لاتخاذ قرار بعدم ختان بناتهم.